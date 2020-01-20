В КНР отметили роль СВПД в нераспространении оружия на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о поддержке КНР Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и назвал его ключевым фактором, препятствующим распространению оружия массового поражения на Ближнем Востоке.

«Совместный всеобъемлющий план действий по иранской проблеме — успех многосторонней дипломатии, одобренный Советом Безопасности ООН. Это важный фактор, содействующий нераспространению оружия массового поражения на Ближнем Востоке и обеспечивающий сохранение существующего международного порядка», — цитирует Шуана ТАСС.

Он отметил необходимость проявления всеми сторонами сдержанности, устранения взаимных разногласий, реализации шагов и возвращения к «полноценному и сбалансированному СВПД, который полностью поддерживает китайская сторона».

Ранее в парламенте Ирана заявили о возможном пересмотре Тегераном позиции по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае несправедливых мер европейских стран при использовании механизма разрешения споров по СВПД.

14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.

Тегеран назвал такой шаг евротройки стратегической ошибкой.