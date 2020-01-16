Зариф заявил о «разжигании аппетита» Трампа европейскими странами

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Германии, Франции и Великобритании нет моральных принципов в отношениях с Соединёнными Штатами.
Зариф заявил о «разжигании аппетита» Трампа европейскими странами
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зариф заявил, что страны «продали остатки» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из опасений введения Соединёнными Штатами новых пошлин, отметив, что такие действия только «разжигают аппетит» американского лидера Дональда Трампа.

«Если вы хотите продать свою неприкосновенность, вперёд. Но не симулируйте высокие моральные принципы или законные основания. У вас их нет», — подчеркнул он.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран «верит в дипломатию», но не собирается изменять СВПД, как этого требуют США.

8 января Трамп заявил, что Россия, Китай и страны евротройки должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе, призвав стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Позднее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».

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