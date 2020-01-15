Трамп оценил слова Джонсона по поводу сделки с Ираном

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».
Трамп оценил слова Джонсона по поводу сделки с Ираном
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен!» — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки соглашением на условиях США.

8 января Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить