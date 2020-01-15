Трамп оценил слова Джонсона по поводу сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен!» — написал он.

Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2020 г.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки соглашением на условиях США.

8 января Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.