Трамп оценил слова Джонсона по поводу сделки с Ираном
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен!» — написал он.
Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2020 г.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки соглашением на условиях США.
8 января Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.