В Иране прокомментировали возможность изменения СВПД

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран «верит в дипломатию», но не собирается изменять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как этого требует США.
В Иране прокомментировали возможность изменения СВПД
  • РИА Новости

«Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом», — написал он в Twitter.

Зариф также подчеркнул, что Тегеран не подписывал сделку бывшего президента США Барака Обамы и не намерен идти на соглашение американского лидера Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».

8 января Трамп заявил, что Россия, Китай и страны евротройки должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе. 

Он также призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

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