В Иране прокомментировали возможность изменения СВПД
- РИА Новости
«Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом», — написал он в Twitter.
Told #Raisina2020 that Iran believes in diplomacy: but not in re-negotiating a UNSC Resolution we agreed on with 6 Governments & EU.— Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020
We did not sign an "Obama deal" to go for a "Trump deal" now. Even if we did, who's to say we won't need Biden, Sanders or Warren deal next year? pic.twitter.com/Lf1AovSINJ
Зариф также подчеркнул, что Тегеран не подписывал сделку бывшего президента США Барака Обамы и не намерен идти на соглашение американского лидера Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».
8 января Трамп заявил, что Россия, Китай и страны евротройки должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе.
Он также призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.