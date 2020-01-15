В Иране прокомментировали возможность изменения СВПД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран «верит в дипломатию», но не собирается изменять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как этого требует США.

«Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом», — написал он в Twitter.

Told #Raisina2020 that Iran believes in diplomacy: but not in re-negotiating a UNSC Resolution we agreed on with 6 Governments & EU.



We did not sign an "Obama deal" to go for a "Trump deal" now. Even if we did, who's to say we won't need Biden, Sanders or Warren deal next year? pic.twitter.com/Lf1AovSINJ — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020

Зариф также подчеркнул, что Тегеран не подписывал сделку бывшего президента США Барака Обамы и не намерен идти на соглашение американского лидера Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».

8 января Трамп заявил, что Россия, Китай и страны евротройки должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе.

Он также призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.