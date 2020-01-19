Помпео и Маас обсудили ситуацию в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Ливии.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили продолжение международных усилий по поддержке прочного перемирия, возвращению к политическому процессу и окончанию иностранного вмешательства в Ливии», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что сторонами в ходе переговоров был поддержан суверенитет Ливии.

Также они обсудили Афганистан и «необходимость противостоять агрессивным и дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке».

Ранее Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии.