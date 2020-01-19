Саррадж сомневается в готовности Хафтара к примирению в Ливии
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«Полученный за долгое время опыт заставляет нас сомневаться в намерениях, серьёзности и вкладе другой стороны... Каждый знает, что он любой ценой стремится к власти... Он отказался подписывать российско-турецкую инициативу, хотя знал о её содержании до своей поездки в Москву», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо выступил за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооружённого конфликта в Ливии.
Сообщалось, что в конференции по Ливии в Берлине 19 января примут участие Хафтар, Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.