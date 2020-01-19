Помпео и глава МИД Турции провели переговоры в Берлине

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии.
Помпео и глава МИД Турции провели переговоры в Берлине
  • Reuters

«Сегодня в Берлине мы с министром иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили ливийский мирный процесс», — написал Помпео в Twitter.

По его словам, стороны условились о необходимости официального соглашения о прекращении огня в Ливии и установлении надёжного механизма контроля за соблюдением перемирия.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что в рамках конференции в Берлине Помпео планирует встретиться с коллегами из ОАЭ и ФРГ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и Хайко Маасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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