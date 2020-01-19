У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине

В расписании госсекретаря США Майка Помпео не запланировано встреч с российскими представителями в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.

Согласно данным на сайте Госдепартамента США, у Помпео назначены встречи с главами МИД Турции и ОАЭ Мевлютом Чавушоглу и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и главой европейской дипломатии Жозепом Борреллем.

Российскую сторону в Берлине будет представлять президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Помпео прибыл в столицу Германии.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж.