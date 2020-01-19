У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине

Короткая ссылка
В расписании госсекретаря США Майка Помпео не запланировано встреч с российскими представителями в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.
У Помпео нет запланированных встреч с представителями России в Берлине
  • globallookpress.com

Согласно данным на сайте Госдепартамента США, у Помпео назначены встречи с главами МИД Турции и ОАЭ Мевлютом Чавушоглу и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и главой европейской дипломатии Жозепом Борреллем.

Российскую сторону в Берлине будет представлять президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Помпео прибыл в столицу Германии.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить