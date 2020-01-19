Гутерреш призвал вовлечённых в конфликт в Ливии помочь перемирию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на международной конференции по ливийскому урегулированию призвал всех, кто прямо или косвенно вовлечён в конфликт в Ливии, поддержать прекращение военных действий.

«Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечён в конфликт, сделать всё, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Он подчеркнул, что «непрекращающиеся грубые нарушения введённого Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия должны быть прекращены».

Он также призвал «ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса».

«Мы должны перейти от слов к делу. Наш авторитет как сообщества государств сейчас подвергается проверке. Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс «на земле», — добавил Генсек ООН.

Ранее сообщалось, что в Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию.