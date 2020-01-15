Трамп оценил подписание первой фазы торговой сделки с КНР
- © Saul Loeb
- AFP
«Это невероятная сделка для США, в конце концов это отличное соглашение для обеих стран, оно также приведёт к ещё более стабильному миру повсюду», — сказал он в Белом доме на церемонии подписания соглашения.
Американский лидер выразил уверенность, что торговая сделка США и Китая будет также способствовать определённой стабилизации международных отношений.
По словам Трампа, сделка вводит ограничения на понижение обменного курса юаня.
«В рамках сделки девальвация (китайской. — RT) валюты будет иметь определённые жёсткие ограничения», — подчеркнул президент.
Также он отметил, что США отменят пошлины на товары из Китая только после выработки сторонами второй части торговой договорённости.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки открывает новую главу в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем.