Трамп оценил подписание первой фазы торговой сделки с КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оценил подписание первой фазы торговой сделки с Китаем.

«Это невероятная сделка для США, в конце концов это отличное соглашение для обеих стран, оно также приведёт к ещё более стабильному миру повсюду», — сказал он в Белом доме на церемонии подписания соглашения.

Американский лидер выразил уверенность, что торговая сделка США и Китая будет также способствовать определённой стабилизации международных отношений.

По словам Трампа, сделка вводит ограничения на понижение обменного курса юаня.

«В рамках сделки девальвация (китайской. — RT) валюты будет иметь определённые жёсткие ограничения», — подчеркнул президент.

Также он отметил, что США отменят пошлины на товары из Китая только после выработки сторонами второй части торговой договорённости.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки открывает новую главу в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем.