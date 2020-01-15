В Минобороны Турции рассказали о работах по вводу в строй С-400

Турецкие военные специалисты продолжают работы по введению в строй российских зенитных ракетных систем С-400, процесс будет завершён в апреле или мае, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс обучения (эксплуатации С-400. — RT) и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — RT), этот процесс продолжается в соответствии с планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», — цитирует Акара газета Turkiye.

В декабре международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции из-за покупки С-400.

Турецкий МИД осудил такое решение, отметив, что это проявление неуважения к суверенным решениям Турции в сфере её национальной безопасности.

В МИД России, комментируя решение комитета по международным делам сената США по С-400, заявили, что Москва выступает против каких-либо санкций, которые не прошли легализацию через структуры Совета Безопасности ООН.