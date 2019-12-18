В МИД оценили решение комитета сената США по санкциям против Турции

Россия выступает против каких-либо санкций, которые не прошли легализацию через структуры Совета Безопасности ООН, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о санкциях в отношении Турции в связи с закупкой С-400.

«Односторонние санкции, с нашей точки зрения, нелегитимные. Давление, которое оказывается с использованием санкционного механизма, противоречит нормам международных отношений, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов двустороннего плана», — отметила она во время брифинга.

Захарова подчеркнула, что Москва выступает против подобного давления в разрешении противоречий с другими государствами.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции из-за покупки российских систем С-400.

Турецкий МИД осудил такое решение. Там отметили, что подобный шаг — проявление неуважения к суверенным решениям Турции в сфере её национальной безопасности.