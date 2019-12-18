В МИД оценили решение комитета сената США по санкциям против Турции
- РИА Новости
«Односторонние санкции, с нашей точки зрения, нелегитимные. Давление, которое оказывается с использованием санкционного механизма, противоречит нормам международных отношений, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов двустороннего плана», — отметила она во время брифинга.
Захарова подчеркнула, что Москва выступает против подобного давления в разрешении противоречий с другими государствами.
Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции из-за покупки российских систем С-400.
Турецкий МИД осудил такое решение. Там отметили, что подобный шаг — проявление неуважения к суверенным решениям Турции в сфере её национальной безопасности.