Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.

«Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — цитирует РИА Новости Риду.

При этом он отметил, что не знает, на какой стадии находится сделка, но руководство Ирака её санкционировало.

«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — добавил он.

Осенью 2019 года российский лидер Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с президентами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400.

В начале января сообщалось, что при ракетном обстреле Багдада погиб высокопоставленный член шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.