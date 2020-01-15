СМИ: Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр покинул Тегеран.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство Tasnim.

«Посол Великобритании покинул иранскую столицу», — указывается в заявлении.

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета. По словам посла, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус. Позднее внешнеполитическое ведомство обвинило дипломата в «вопиющем вмешательстве» во внутренние дела страны.

14 января в Иране прокомментировали возможность высылки британского посла.