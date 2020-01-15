СМИ: Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран

Короткая ссылка
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр покинул Тегеран.
СМИ: Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран
  • @HMATehran
  • Twitter

Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство Tasnim.

«Посол Великобритании покинул иранскую столицу», — указывается в заявлении.

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета. По словам посла, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус. Позднее внешнеполитическое ведомство обвинило дипломата в «вопиющем вмешательстве» во внутренние дела страны.

14 января в Иране прокомментировали возможность высылки британского посла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить