В Иране прокомментировали возможность высылки британского посла

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Официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили прокомментировал возможность высылки из страны посла Великобритании Роберта Макэйра после того, как дипломат был задержан за участие в незаконной протестной акции.
В Иране прокомментировали возможность высылки британского посла
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«Совершенно верно, что Венская конвенция, в которой разъясняются дипломатические права, предоставляет иммунитет иностранным дипломатам в принимающих странах», — сказал Эсмаили, отметив, что Тегеран уважает иммунитет дипломатов. Его слова приводит агентство Tansim.

При этом он подчеркнул, что в статье 41 той же конвенции говорится об обязанности всех лиц, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, уважать законы и правила принимающих стран и воздерживаться от вмешательства в их внутренние дела.

«По международному праву такой человек является персоной нон грата. Иранцы ожидают, что такой человек будет выслан, чего также требует международное право», — пояснил Эсмаили.

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета. По его словам, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Британии был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус. Позднее внешнеполитическое ведомство обвинило дипломата в «вопиющем вмешательстве» во внутренние дела страны.

Там заявили, что «каждая новая британская ошибка будет встречена жёстким и соответствующим ответом».

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