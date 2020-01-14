В Иране прокомментировали возможность высылки британского посла

Официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили прокомментировал возможность высылки из страны посла Великобритании Роберта Макэйра после того, как дипломат был задержан за участие в незаконной протестной акции.

«Совершенно верно, что Венская конвенция, в которой разъясняются дипломатические права, предоставляет иммунитет иностранным дипломатам в принимающих странах», — сказал Эсмаили, отметив, что Тегеран уважает иммунитет дипломатов. Его слова приводит агентство Tansim.

При этом он подчеркнул, что в статье 41 той же конвенции говорится об обязанности всех лиц, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, уважать законы и правила принимающих стран и воздерживаться от вмешательства в их внутренние дела.

«По международному праву такой человек является персоной нон грата. Иранцы ожидают, что такой человек будет выслан, чего также требует международное право», — пояснил Эсмаили.

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета. По его словам, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Британии был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус. Позднее внешнеполитическое ведомство обвинило дипломата в «вопиющем вмешательстве» во внутренние дела страны.

Там заявили, что «каждая новая британская ошибка будет встречена жёстким и соответствующим ответом».