В Китае заявили о повышении товарооборота с Россией до $110,75 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за 2019 год вырос до рекордных $110,75 млрд, что на 3,4% больше показателя 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что китайский экспорт в Россию в 2019 году вырос в годовом соотношении на 3,6% и составил $49,7 млрд, при этом поставки из России в КНР выросли на 3,2% — до $61,05 млрд.

Также сообщается, что отдельно в декабре Китай закупил у России товаров на $5,53 млрд, при этом экспортировал в Россию на $4,88 млрд.

В сентябре глава МИД Китая Ван И сообщил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в свою очередь, заявил о намерении Китая довести товарооборот с Россией до $200 млрд и призвал к сотрудничеству в инновационных областях.