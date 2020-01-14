Венесуэла выступила против санкций США

Венесуэла решительно осудила санкции Соединённых Штатов против парламентариев.

«Мы категорически и решительно осуждаем санкции против депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые представляют весь народ. Нельзя допускать, чтобы зарубежные страны пытались влиять на деятельность и свободу совести наших парламентариев», — приводит РИА Новости заявление парламента Венесуэлы.

Отмечается, что такие действия только мешают установлению атмосферы взаимопонимания в стране.

Ранее Министерство финансов США добавило в свой санкционный список семь граждан Венесуэлы.

Сообщалось, что в их число вошёл депутат Луис Парра, который по результатам голосования был выбран главой Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Позднее сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо заявили, что он остаётся на посту спикера парламента страны на следующий срок.