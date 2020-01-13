Макрон подчеркнул важность соблюдения перемирия в Донбассе

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул важность строгого соблюдения перемирия в Донбассе.
Макрон подчеркнул важность соблюдения перемирия в Донбассе
  • Reuters

«В ходе разговора обсуждалась деятельность после парижского саммита в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины. Были отмечены первые результаты, в частности, обмен пленными 29 декабря, а также подчёркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения», — приводит ТАСС сообщение Елисейского дворца.

Ранее Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

11 января стало известно, что французский лидер принял приглашение президента Украины посетить Киев.

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