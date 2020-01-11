В Киеве назвали тему телефонных переговоров с ФРГ и Францией

В ходе трёхсторонних телефонных переговоров между Украиной, Францией и Германией будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе в рамках договорённостей, достигнутых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский проинформировал президента Франции (Эммануэля Макрона. — RT) об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе... стороны договорились о трёхстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время», — говорится в комментарии.

Ранее Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев.

В конце декабря состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовали данный шаг.