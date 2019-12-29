Меркель и Макрон поддержали обмен пленными в Донбассе

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали позитивным шагом обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Меркель и Макрон поддержали обмен пленными в Донбассе
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном представителем правительства ФРГ Мартиной Фитц. 

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключённых и обмен ими на востоке Украины», — указано в заявлении.

Она назвала обмен «долгожданным гуманитарным жестом, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами».

Ранее посольство Франции на Украине сообщило, что Париж и Франция поддерживают обмен в Донбассе.

Киев провёл обмен пленными с Луганском и Донецком 29 декабря.

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