Меркель и Макрон поддержали обмен пленными в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали позитивным шагом обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном представителем правительства ФРГ Мартиной Фитц.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключённых и обмен ими на востоке Украины», — указано в заявлении.

Она назвала обмен «долгожданным гуманитарным жестом, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами».

Ранее посольство Франции на Украине сообщило, что Париж и Франция поддерживают обмен в Донбассе.

Киев провёл обмен пленными с Луганском и Донецком 29 декабря.