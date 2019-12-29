Меркель и Макрон поддержали обмен пленными в Донбассе
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, опубликованном представителем правительства ФРГ Мартиной Фитц.
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключённых и обмен ими на востоке Украины», — указано в заявлении.
Она назвала обмен «долгожданным гуманитарным жестом, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами».
Ранее посольство Франции на Украине сообщило, что Париж и Франция поддерживают обмен в Донбассе.
Киев провёл обмен пленными с Луганском и Донецком 29 декабря.