Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

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Глава Европарламента Давид Сассоли увидел в перемирии в Ливии заслугу Европейского союза.
Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС
  • Reuters

«Я приветствую объявление о прекращении огня в Ливии между премьер-министром (правительства нацсогласия. — RT) Фаизом Сараджем и (командующим Ливийской национальной армией. — RT) генералом Халифой Хафтаром», — приводит заявление Интерфакс.

Как отметил Сассоли, это результат, «ради которого Европейский союз много работал». По его словам, цель ЕС — «стабильная Ливия, демократическая и свободная от внешнего вмешательства».

«Никто, кроме самого ливийского народа, не может принимать решения о его будущем. Европейский союз готов внести свой вклад», — добавил он.

Ранее в ООН поприветствовали прекращение боевых действий между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и правительством национального согласия (ПНС) на западе Ливии.

12 января армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. Вслед за этим правительство нацсогласия Ливии также объявило о прекращении боевых действий.

Миссия ООН в Ливии приветствовала эти шаги.

8 января лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.

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