ПНС сообщило о прекращении боевых действий на западе Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о прекращении боевых действий на западе страны.

«Глава президентского совета, верховный главнокомандующий ливийской армией объявляет о прекращении огня, которое началось 12 января в 00:00», — приводит РИА Новости сообщение.

В ПНС подчеркнули, что они «имеют законное право ответить в случае любого нападения или агрессии другой стороны».

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.

Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.