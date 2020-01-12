ПНС сообщило о прекращении боевых действий на западе Ливии
- Reuters
«Глава президентского совета, верховный главнокомандующий ливийской армией объявляет о прекращении огня, которое началось 12 января в 00:00», — приводит РИА Новости сообщение.
В ПНС подчеркнули, что они «имеют законное право ответить в случае любого нападения или агрессии другой стороны».
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.