Путин и Конте обсудили режим прекращения огня в Ливии

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор. Они обсудили обстановку в Ливии и действия по урегулированию кризиса в этой стране.
Путин и Конте обсудили режим прекращения огня в Ливии
  • Reuters

«Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Выражена готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии», — сообщили в Кремле.

Конте также высоко оценил договорённости России и Турции, которые были достигнуты в Стамбуле 8 января.

Как стало известно ранее, Путин также провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры затронули ливийскую тематику.

12 января армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. Вслед за этим правительство национального согласия Ливии также объявило о прекращении боевых действий.

Миссия ООН в Ливии приветствовала эти шаги.

8 января российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.

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