В ООН приветствуют решение о прекращении боевых действий в Ливии

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) приветствует прекращение боевых действий между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и правительством национального согласия (ПНС) на западе Ливии.

«Миссия ООН по поддержке Ливии приветствует объявление сторонами конфликта в Ливии о прекращении огня и боевых действий. Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог», — говорится в сообщении в Twitter.

2/1 ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا. وتتمنى البعثة من كافة الأطراف الإلتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي. pic.twitter.com/vPbgmQoN4u — UNSMIL (@UNSMILibya) January 11, 2020

Ранее ЛНА и ПНС заявили о прекращении боевых действий на западе Ливии.

8 января российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.