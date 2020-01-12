В ООН приветствуют решение о прекращении боевых действий в Ливии

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Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) приветствует прекращение боевых действий между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и правительством национального согласия (ПНС) на западе Ливии.
В ООН приветствуют решение о прекращении боевых действий в Ливии
  • Reuters

«Миссия ООН по поддержке Ливии приветствует объявление сторонами конфликта в Ливии о прекращении огня и боевых действий. Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее ЛНА и ПНС заявили о прекращении боевых действий на западе Ливии.

8 января российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.

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