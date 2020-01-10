Швеция примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране

Швеция примет участие в расследовании крушения самолёта компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.

«Вчера (в четверг, 9 января. — RT) я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной при проведении расследования», — приводит слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена Sveriges Radio.

Как отметил Лёвен, в ходе телефонных переговоров с премьером Канады Джастином Трюдо после появления версии о том, что самолёт был сбит иранской ракетой, обе стороны согласились с необходимостью проведения оперативного и прозрачного расследования крушения лайнера, а также международного участия в нём.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране, отметив, что она не исключается, но при этом не является подтверждённой.

Также стало известно, что Канада примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. В авиакатастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Эксперт Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал данные о крушении самолёта.