В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии
- Reuters
«Голосование назначено на вторую половину дня, 10 января», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, в СБ ООН были внесены две резолюции — проект Бельгии и Германии и российское предложение, которое предполагает «доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании».
Как уточняет агентство со ссылкой на копии резолюций, западные страны предлагают сохранить три КПП, включая пункт на границе Сирии с Ираком, в то время как Россия выступает за введение двух пропускных пунктов.
При этом стороны договорились о продлении действующего механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода вместо года.
В конце декабря СБ ООН не принял российскую резолюцию о гуманитарной помощи Сирии, Россия, в свою очередь, наложила вето на западный проект.