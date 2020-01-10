В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии

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В Совете Безопасности ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.
В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии
  • Reuters

«Голосование назначено на вторую половину дня, 10 января», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, в СБ ООН были внесены две резолюции — проект Бельгии и Германии и российское предложение, которое предполагает «доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании».

Как уточняет агентство со ссылкой на копии резолюций, западные страны предлагают сохранить три КПП, включая пункт на границе Сирии с Ираком, в то время как Россия выступает за введение двух пропускных пунктов.

При этом стороны договорились о продлении действующего механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода вместо года.

В конце декабря СБ ООН не принял российскую резолюцию о гуманитарной помощи Сирии, Россия, в свою очередь, наложила вето на западный проект.

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