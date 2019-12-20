Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

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Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Резолюцию поддержали 13 стран, Россия и Китай выступили против.

Предложенный западными странами проект предполагал продление действующего механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии до 10 января 2021 года.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ранее предложила свой вариант резолюции, рассчитанный на продление гумпомощи на полгода.

«Мы предложили свой вариант резолюции. Он сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь», — уточнил он.

Ранее Небензя рассказал, что в связи с кардинальным изменением ситуации в Сирии Россия подготовила собственный проект резолюции по Сирии, в котором предусмотрено сокращение пропускных пунктов с четырёх до двух.

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