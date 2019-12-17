Россия предложит в СБ ООН проект резолюции по гумпомощи в Сирии

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Россия 19 декабря вынесет на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции по оказанию трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Россия предложит в СБ ООН проект резолюции по гумпомощи в Сирии
  • РИА Новости

«Мы никогда не были в восторге от так называемых трансграничных гуманитарных операций, но шли на это, учитывая условия «на земле» в Сирии. Сейчас ситуация в Сирии кардинально изменилась, правительство контролирует большую часть территории страны», — цитирует его ТАСС.

По словам Небензи, Россия в связи с этим подготовила собственный проект резолюции, который включает продление оказания трансграничной помощи на полгода, оставив два необходимых пункта пропуска из четырёх.

«Надеемся, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, мы сможем принять эту простую, чёткую и ясную резолюцию», — добавил российский дипломат.

В октябре Небензя назвал решение президента США Дональда Трампа выделить $4,5 млн неправительственной правозащитной организации «Белые каски» в Сирии неверным применением средств.

22 октября Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи «Белым каскам».

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