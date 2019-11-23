В Госдепе назвали условие оказания помощи Сирии

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что для оказания помощи по восстановлению сирийской территории Вашингтону необходимо увидеть «заслуживающий доверия необратимый политический процесс»

«Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — цитирует РИА Новости Джеффри.

Спецпредставитель отметил, что по мнению американской стороны данная позиция совпадает с мнением многих европейских и ближневосточных партнёров США.

15 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

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