В Госдепе назвали условие оказания помощи Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что для оказания помощи по восстановлению сирийской территории Вашингтону необходимо увидеть «заслуживающий доверия необратимый политический процесс»

«Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — цитирует РИА Новости Джеффри.

Спецпредставитель отметил, что по мнению американской стороны данная позиция совпадает с мнением многих европейских и ближневосточных партнёров США.

15 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.