Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.

«Хотим задать риторический вопрос: кто сегодня победил? Никто. А кто проиграл? Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся», — цитирует его ТАСС.

Ранее большинство членов СБ ООН, среди которых Великобритания, США, Франция, Польша, Доминиканская Республика и Перу, проголосовали против проекта России о продлении гумпомощи Сирии на полгода и сокращении числа трансграничных переходов с четырёх до двух.

Россия, в свою очередь, наложила вето на резолюцию западных стран о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на год.

Как уточнял Небензя, предлагаемые Россией корректировки связаны с кардинальным изменением ситуации в Сирии.