СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
- Reuters
Против документа выступили Великобритания, США, Франция, Польша, Доминиканская Республика и Перу.
Пять членов СБ ООН — Россия, Китай, ЮАР, Экваториальная Гвинея и Кот д’Ивуар — поддержали проект.
Кувейт, Германия, Индонезия и Бельгия воздержались от голосования.
Проект России предусматривал продление гуманитарной помощи Сирии на полгода и сокращение числа трансграничных переходов с четырёх до двух.
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.