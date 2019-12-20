СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

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Совет Безопасности ООН проголосовал против предложенного Россией проекта резолюции о гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
  • Reuters

Против документа выступили Великобритания, США, Франция, Польша, Доминиканская Республика и Перу.

Пять членов СБ ООН — Россия, Китай, ЮАР, Экваториальная Гвинея и Кот д’Ивуар — поддержали проект.

Кувейт, Германия, Индонезия и Бельгия воздержались от голосования.

Проект России предусматривал продление гуманитарной помощи Сирии на полгода и сокращение числа трансграничных переходов с четырёх до двух.

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.

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