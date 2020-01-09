Пушков заявил, что война США с Ираном «могла бы похоронить» Трампа

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что американский лидер Дональд Трамп поступил верно, ограничившись лишь введением новых санкций в отношении Ирана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», — отметил Пушков.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил.

8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство Соединёнными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января при ракетном ударе в Багдаде.

Позднее Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана.

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