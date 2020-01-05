Пушков рассказал о последствиях возможного удара США по 52 объектам Ирана

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какие последствия ждут президента США Дональда Трампа, если он нанесёт удары по 52 иранским объектам.

«Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским объектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

По его словам, если Иран ответит на данное нападение, ударив по военным базам США в регионе, то американские власти будут вынуждены расширять военные действия.

«И Трамп получит свою большую войну», — заключил Пушков.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» по 52 иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество. Позднее Иран прокомментировал данную угрозу.