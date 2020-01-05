Пушков рассказал о последствиях возможного удара США по 52 объектам Ирана

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какие последствия ждут президента США Дональда Трампа, если он нанесёт удары по 52 иранским объектам.
Пушков рассказал о последствиях возможного удара США по 52 объектам Ирана
  • РИА Новости

«Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским объектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

По его словам, если Иран ответит на данное нападение, ударив по военным базам США в регионе, то американские власти будут вынуждены расширять военные действия.

«И Трамп получит свою большую войну», — заключил Пушков.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» по 52 иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество. Позднее Иран прокомментировал данную угрозу.

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