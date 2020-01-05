Тегеран оценил заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану
- РИА Новости
Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.
«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — цитирует его РИА Новости.
3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.
В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.
В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.