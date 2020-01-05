Тегеран оценил заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану

Командующий Вооружёнными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что войска США не посмеют нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам на иранской территории, о которых говорил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — цитирует его РИА Новости.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.