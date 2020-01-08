В Госдуме призвали Иран и США сесть за стол переговоров

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с развитием ирано-американского конфликта после нанесения Ираном ракетных ударов по военной базе США в Ираке.

Швыткин указал на высокую сложность конфликта для США как в стратегическом аспекте, так и в политическом.

При этом депутат выразил надежду, что сложившаяся между Ираном и США ситуация не приведёт к вооружённому конфликту.

«Дорога для мирного урегулирования существует, она ещё не закрыта полностью. Я лично возлагаю надежду на ООН, которая должна сказать своё веское слово», — заметил парламентарий.

По его словам, для мирного урегулирования конфликта представителям США и Ирана необходимо запустить переговорный процесс.

«Нужно садиться за стол переговоров, потому что эскалация напряжённости высокая и ни к чему хорошему этому не приведёт», — заключил Швыткин.

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанёс ракетные удары по американским базам на западе и на севере Ирака. В Пентагоне подтвердили нанесение ударов по базам.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что страна не исключает дополнительных мер против Соединённых Штатов.