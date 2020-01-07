Макрон призвал Рухани воздержаться от эскалации напряжения в регионе

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с иранским лидером Хасаном Рухани призвал Тегеран воздержаться от эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.
Макрон призвал Рухани воздержаться от эскалации напряжения в регионе
  • Reuters

«Президент Республики подчеркнул глубокую обеспокоенность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряжённости. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Елисейского дворца.

5 января Макрон провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Иранский лидер Хасан Рухани назвал его убийство тяжелейшим преступлением.

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