Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации на Ближнем Востоке
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.

Отмечается, что Джонсон и Эрдоган выступили за деэскалацию напряжения в Ближневосточном регионе.

Кроме того, стороны согласились, что Иран «должен соблюдать условия ядерного соглашения».

Ранее Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Он касается снятия ограничения по числу центрифуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить