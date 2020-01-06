Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана

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Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана после заявлений немецких политиков касательно гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
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Об этом информирует IRNA.

Отмечается, что причиной вызова поверенного стали «неправдивые, несоразмерные и деструктивные высказывания немецких официальных лиц в поддержку террористической атаки США в Ираке», которая привела к гибели Сулеймани.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених осудил убийство военными США Сулеймани.

В пятницу, 3 января, заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер призвала к деэскалации напряжения после убийства иранского генерала в Ираке.

Сулеймани погиб в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.

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