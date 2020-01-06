Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
- globallookpress.com
Об этом информирует IRNA.
Отмечается, что причиной вызова поверенного стали «неправдивые, несоразмерные и деструктивные высказывания немецких официальных лиц в поддержку террористической атаки США в Ираке», которая привела к гибели Сулеймани.
Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених осудил убийство военными США Сулеймани.
В пятницу, 3 января, заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер призвала к деэскалации напряжения после убийства иранского генерала в Ираке.
Сулеймани погиб в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.