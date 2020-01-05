Трамп пригрозил Ирану ударом американской военной техники за $2 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны нанести удар по Ирану с помощью военной техники стоимостью $2 трлн.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соединённые Штаты только что потратили $2 трлн на военную технику... Если Иран нападёт на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в его сторону», — указал он.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2020 г.

По его словам, США готовы нанести удар «без колебаний».

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

Подробнее — в материале RT.