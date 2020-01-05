Трамп пригрозил Ирану ударом американской военной техники за $2 трлн

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны нанести удар по Ирану с помощью военной техники стоимостью $2 трлн.
Трамп пригрозил Ирану ударом американской военной техники за $2 трлн
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соединённые Штаты только что потратили $2 трлн на военную технику... Если Иран нападёт на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в его сторону», — указал он.

По его словам, США готовы нанести удар «без колебаний».

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

Подробнее — в материале RT.

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