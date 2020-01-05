NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, 28 декабря глава США отказался от ликвидации Сулеймани и вместо этого приказал 30 декабря нанести авиаудар по лагерю шиитской группировки, из-за чего погибли 25 человек и не менее 50 получили ранения. В дальнейшем это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде.
30 декабря разведка доложила Трампу, что на Ближнем Востоке ничего экстраординарного не происходит, а разъезды Сулеймани представляют собой «обычную деятельность». Более того, президенту США было доложено, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран, не дав согласия на воплощение антиамериканских замыслов, поэтому якобы готовящиеся нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не являлись неминуемыми.
Несмотря на все эти данные, Трамп в итоге решил пойти на радикальный шаг и распорядился ликвидировать Сулеймани, чем удивил даже чиновников Пентагона.
3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.
В связи с этим Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.
В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.
Подробнее — в материале RT.