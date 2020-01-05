NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

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Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, 28 декабря глава США отказался от ликвидации Сулеймани и вместо этого приказал 30 декабря нанести авиаудар по лагерю шиитской группировки, из-за чего погибли 25 человек и не менее 50 получили ранения. В дальнейшем это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде.

30 декабря разведка доложила Трампу, что на Ближнем Востоке ничего экстраординарного не происходит, а разъезды Сулеймани представляют собой «обычную деятельность». Более того, президенту США было доложено, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран, не дав согласия на воплощение антиамериканских замыслов, поэтому якобы готовящиеся нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не являлись неминуемыми.

Несмотря на все эти данные, Трамп в итоге решил пойти на радикальный шаг и распорядился ликвидировать Сулеймани, чем удивил даже чиновников Пентагона.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

Подробнее — в материале RT.

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