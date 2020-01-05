В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

В иранском городе Ахваз началась церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани, который был убит американскими военными.

Об этом сообщает AFP.

«В иранском Ахвазе началась церемония в честь генерала, убитого США», — пишет агентство.

#BREAKING Ceremonies to honour general killed by US begin in Iran's Ahvaz pic.twitter.com/YnBC8493oM — AFP news agency (@AFP) 5 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что тело генерала Сулеймани доставили в Иран.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.