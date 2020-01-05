Тело убитого генерала Сулеймани доставили в Иран

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого американскими военными, было доставлено в Иран.

Об этом сообщает агентство ISNA.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — указывается в заявлении.

Уточняется, что самолёт с останками убитого генерала приземлился в аэропорту города Ахваза.

По данным агентства, в ближайшие дни церемонии прощания с Сулеймани пройдут в нескольких городах Ирана. Похоронят же его в Кермане.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.