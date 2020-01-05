Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
«Я распорядился, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в
Ормузском проливе. Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее МИД Великобритании не рекомендовал своим гражданам в ближайшее время планировать поездки в Ирак и Иран на фоне ухудшения ситуации в регионе после убийства иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.