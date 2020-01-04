Британия призвала своих граждан отказаться от поездок в Ирак и Иран

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Великобритания не рекомендует своим гражданам в ближайшее время планировать поездки в Ирак и Иран на фоне ухудшения ситуации в регионе после убийства иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Британия призвала своих граждан отказаться от поездок в Ирак и Иран
  • © Christophe Bluntzer/Impact Photos
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в МИД королевства.

«Учитывая повышенную напряжённость в регионе, МИД теперь рекомендует гражданам не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать необходимость поездки в Иран», — цитирует ведомство министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В Британии также призвали находящихся в Ираке или Иране соотечественников внимательно следить за информацией в СМИ и не терять бдительность.

Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

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