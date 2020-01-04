Британия призвала своих граждан отказаться от поездок в Ирак и Иран
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Об этом сообщили в МИД королевства.
«Учитывая повышенную напряжённость в регионе, МИД теперь рекомендует гражданам не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать необходимость поездки в Иран», — цитирует ведомство министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
В Британии также призвали находящихся в Ираке или Иране соотечественников внимательно следить за информацией в СМИ и не терять бдительность.
Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.