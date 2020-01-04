Рухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

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Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплочённо выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Рухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», — заявил Рухани Эрдогану.

Вместе с тем он отметил необходимость вместе выступить против агрессии Соединённых Штатов, представляющей большую угрозу региону.

Ранее Рухани назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными выбором США опасного пути.

Также госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства Сулеймани.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

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