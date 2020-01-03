Помпео обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которых стороны обсудили ситуацию в Ираке.

Об этом говорится на сайте МИД Франции.

«Министр подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке в последние месяцы, которая резко обострилась в Ираке в последние недели», — указывают в министерстве.

В заявлении подчёркивается, что «для Франции и всех её партнёров речь идёт о том, чтобы посвятить все усилия тому, чтобы впредь избегать дальнейшего обострения напряжённости и обеспечивать содействие деэскалации для сохранения стабильности Ирака и региона в целом».

Вместе с этим уточняется, что Франция призывает всех к сдержанности, «а Иран — избегать всех действий, которые могут усугубить региональную нестабильность».

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.