Помпео обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Ираке
- Reuters
Об этом говорится на сайте МИД Франции.
«Министр подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке в последние месяцы, которая резко обострилась в Ираке в последние недели», — указывают в министерстве.
В заявлении подчёркивается, что «для Франции и всех её партнёров речь идёт о том, чтобы посвятить все усилия тому, чтобы впредь избегать дальнейшего обострения напряжённости и обеспечивать содействие деэскалации для сохранения стабильности Ирака и региона в целом».
Вместе с этим уточняется, что Франция призывает всех к сдержанности, «а Иран — избегать всех действий, которые могут усугубить региональную нестабильность».
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.