Помпео прокомментировал ликвидацию генерала КСИР в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о приверженности США деэскалации напряжённости после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке.

«Провёл переговоры с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ. — RT) о решении Дональда Трампа предпринять оборонительные действия по ликвидации Касема Сулеймани. Германия также выразила обеспокоенность продолжающимися военными провокациями со стороны иранского режима. США остаются приверженными деэскалации», — написал Помпео в своём Twitter.

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Ранее в Германии заявили, что Берлин призывает к деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

В свою очередь, российский МИД предупредил о тяжёлых последствиях для региона в связи с убийством Сулеймани.

3 января Пентагон подтвердил ликвидацию иранского высокопоставленного военачальника в ходе операции американской стороны в Ираке.