Помпео прокомментировал ликвидацию генерала КСИР в Ираке

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о приверженности США деэскалации напряжённости после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке.
Помпео прокомментировал ликвидацию генерала КСИР в Ираке
  • Reuters

«Провёл переговоры с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ. — RT) о решении Дональда Трампа предпринять оборонительные действия по ликвидации Касема Сулеймани. Германия также выразила обеспокоенность продолжающимися военными провокациями со стороны иранского режима. США остаются приверженными деэскалации», — написал Помпео в своём Twitter.

Ранее в Германии заявили, что Берлин призывает к деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

В свою очередь, российский МИД предупредил о тяжёлых последствиях для региона в связи с убийством Сулеймани.

3 января Пентагон подтвердил ликвидацию иранского высокопоставленного военачальника в ходе операции американской стороны в Ираке.

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