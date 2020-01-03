Помпео прокомментировал ликвидацию генерала КСИР в Ираке
- Reuters
«Провёл переговоры с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ. — RT) о решении Дональда Трампа предпринять оборонительные действия по ликвидации Касема Сулеймани. Германия также выразила обеспокоенность продолжающимися военными провокациями со стороны иранского режима. США остаются приверженными деэскалации», — написал Помпео в своём Twitter.
Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020
Ранее в Германии заявили, что Берлин призывает к деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке.
В свою очередь, российский МИД предупредил о тяжёлых последствиях для региона в связи с убийством Сулеймани.
3 января Пентагон подтвердил ликвидацию иранского высокопоставленного военачальника в ходе операции американской стороны в Ираке.