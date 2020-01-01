Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
- Reuters
«Количество людей на сегодняшнем марше превысило число участников демонстрации 9 июня, когда на улицы вышло более 1,3 млн человек», — говорится в сообщении организаторов.
Ранее журнал Time номинировал протестующих в Гонконге на премию «Человек года».
В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции, вызванные изначально несогласием с поправкой к закону об экстрадиции. Несмотря на то, что в сентябре власти приняли решение отказаться от данного изменения в законе, демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.