Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

Более 1 млн человек приняли участие в протестной акции в Гонконге в среду, 1 января. Об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на организаторов демонстрации.

«Количество людей на сегодняшнем марше превысило число участников демонстрации 9 июня, когда на улицы вышло более 1,3 млн человек», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее журнал Time номинировал протестующих в Гонконге на премию «Человек года».

В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции, вызванные изначально несогласием с поправкой к закону об экстрадиции. Несмотря на то, что в сентябре власти приняли решение отказаться от данного изменения в законе, демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.