Китай выразил протест США из-за пунктов о Гонконге в оборонном бюджете

Китай выражает протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы выражаем крайнее недовольство в связи с принятием и подписанием в США оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится негативная информация относительно Китая. Китайская сторона уже сделала американской стороне решительное представление в связи с этим», — цитирует его РИА Новости.

Гэн Шуан призвал американскую сторону отбросить мышление времён холодной войны, объективно и рационально смотреть на развитие Китая и китайско-американские отношения, не реализовывать на практике пункты, которые имеют отношение к Китаю, для исключения подрыва отношений стран и сотрудничества в наиболее важных областях.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год.

Отмечалось, что в законопроекте выражается солидарность с протестующими в Гонконге, а также говорится о намерении США повышать боеготовность войск Тайваня и отслеживать инвестиции Китая в Арктике.

Подробнее — в материале RT.