Си Цзиньпин выразил Трампу обеспокоенность позицией США по Гонконгу

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о «серьёзной обеспокоенности» в связи с позицией США по Гонконгу.

«Мы выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с недавними негативными заявлениями американской стороны относительно Тайваня, Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибета», — приводит заявление председателя КНР в эфире Центрального телевидения Китая ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин расценивает подобные действия как попытки вмешательства в свои внутренние дела.

«Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Китая, подрывом интересов Китая и не соответствуют двустороннему взаимодоверию и сотрудничеству», — отметил он.

В конце ноября США приняли закон о демократии и правах человека в Гонконге.

В ответ на это Китай ввёл санкции против некоторых неправительственных американских организаций.