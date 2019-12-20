Си Цзиньпин выразил Трампу обеспокоенность позицией США по Гонконгу

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Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о «серьёзной обеспокоенности» в связи с позицией США по Гонконгу.
Си Цзиньпин выразил Трампу обеспокоенность позицией США по Гонконгу
  • Reuters

«Мы выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с недавними негативными заявлениями американской стороны относительно Тайваня, Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибета», — приводит заявление председателя КНР в эфире Центрального телевидения Китая ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин расценивает подобные действия как попытки вмешательства в свои внутренние дела.

«Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Китая, подрывом интересов Китая и не соответствуют двустороннему взаимодоверию и сотрудничеству», — отметил он.

В конце ноября США приняли закон о демократии и правах человека в Гонконге.

В ответ на это Китай ввёл санкции против некоторых неправительственных американских организаций.

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